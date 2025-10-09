Ascolti tv dell’8 ottobre Montalbano non lascia speranze

Su Rai 1 mercoledì sera c’è di nuovo Il Commissario Montalbano e fa tremare tutti. Soprattutto Michelle Hunziker che su Canale 5 ha condotto Io Canto Family. Ogni volta che Il Commissario Montalbano torna in tv, non importa che sia in replica, fa strage in fatto di ascolti. Insomma non ce n’è per nessuno, ha messo in ginocchio anche Raoul Bova, protagonista di Buongiorno Mamma! 3. Se poi accanto a Luca Zingaretti, c’è un altro grande attore del calibro di Fabrizio Bentivoglio, difficilmente lo si può battere nello share. Michelle Hunziker, che su Canale 5 ha condotto una nuova puntata di Io Canto Family, non può che rassegnarsi. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ascolti tv dell’8 ottobre, Montalbano non lascia speranze

