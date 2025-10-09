Ascolti tv boom | Stefano De Martino sorpassa Gerry Scotti

Ildifforme.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'8 ottobre agli ascolti tv c'è stata una vera e propria sorpresa: Affari Tuoi è riuscito a battere La Ruota della Fortuna. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

ascolti tv boom stefano de martino sorpassa gerry scotti

© Ildifforme.it - Ascolti tv, boom: Stefano De Martino sorpassa Gerry Scotti

In questa notizia si parla di: ascolti - boom

BOOM DI ASCOLTI PER UNOMATTINA ESTATE: REY E GRECO DOMINANO IL MATTINO ESTIVO DI RAI1

L’Italia Femminile è cresciuta in campo ma anche in tv: ascolti boom, 27.4% di share

Temptation Island vince ancora: è boom di ascolti

Ascolti tv ieri (8 ottobre): il sorpasso di De Martino è realtà, Scotti superato e Montalbano affossa Michelle Hunziker - Il commissario Montalbano vince ancora la prima serata crescendo al 20,7% di share, Io Canto Family in calo, il debutto di Circo Massimo: tutti i dati Auditel ... Secondo libero.it

ascolti tv boom stefanoAscolti tv dell’8 ottobre, Stefano De Martino sorpassa Gerry Scotti - Su Rai 1 “Il Commissario Montalbano” da del filo da torcere a Michelle Hunziker su Canale 5. Secondo dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv Boom Stefano