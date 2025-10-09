Ascolti TV Affari Tuoi raggiunge e sorpassa di poco La Ruota della Fortuna

Nella serata di ieri è avvenuta l’ennesima sfida – in termini di ascolti televisivi – tra i due game show più seguiti dell’Access Prime Time della televisione italiana. “ Affari Tuoi ” su Rai1 e “ La Ruota della Fortuna ” su Canale5, infatti, si scontrano quotidianamente dal 2 settembre, data di inizio della nuova edizione del game di Rai1 (“ La Ruota della Fortuna ” ha fatto il suo debutto già durante l’estate). Dopo le vittorie del programma di Gerry Scotti con Samira Lui, ieri “ Affari Tuoi ” è riuscito a raggiungere e a superare – seppur di poco – “ La Ruota ” di Canale5. Ecco, nel dettaglio, gli ascolti della fascia dell’Access Prime Time di ieri, 8 ottobre Ascolti TV Access Prime Time mercoledì 8 ottobre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Ascolti TV, “Affari Tuoi” raggiunge e sorpassa (di poco) “La Ruota della Fortuna”

