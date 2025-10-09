Ascolti TV 9 Ottobre 2025 | i dati Auditel della prima serata

Ascolti TV 9 Ottobre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri giovedì 9 ottobre 2025. La serata televisiva del 9 Ottobre 2025 ha proposto un mix di fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su La Ricetta Della Felicità ( LEGGI LE ANTICIPAZIONI ), mentre Canale 5 ha risposto con La Notte Nel Cuore ( QUI LE ANTICIPAZIONI ). Italia 1 ha offerto Black Adam, Rete 4 e La7 hanno invece proposto talk e approfondimento con Dritto E Rovescio e Piazzapulita. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

