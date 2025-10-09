Ascolti TV 9 Ottobre 2025 | i dati Auditel della prima serata
Ascolti TV 9 Ottobre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri giovedì 9 ottobre 2025. La serata televisiva del 9 Ottobre 2025 ha proposto un mix di fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su La Ricetta Della Felicità ( LEGGI LE ANTICIPAZIONI ), mentre Canale 5 ha risposto con La Notte Nel Cuore ( QUI LE ANTICIPAZIONI ). Italia 1 ha offerto Black Adam, Rete 4 e La7 hanno invece proposto talk e approfondimento con Dritto E Rovescio e Piazzapulita. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
In questa notizia si parla di: ascolti - ottobre
Ascolti TV 1 Ottobre 2025: i dati Auditel della prima serata
Ascolti tv mercoledì 1 ottobre: La ragazza del mare, Io canto family, San Andreas
Ascolti tv dell’1 ottobre 2025, Stefano De Martino accorcia le distanze da Gerry Scotti?
Dopo gli ascolti di domenica 5 ottobre, Rai 2 ha preso una decisione su Ufo Robot Goldrake: ecco quando andranno in onda tutti gli altri episodi della serie anime - facebook.com Vai su Facebook
#Ascolti TV | Sabato 4 Ottobre 2025 Vincono #LaRuotaDellaFortuna 4.403.000 25,07% e #TuSiQueVales 3.933.000 26,79% #AffariTuoi 4.181.000 23,89% #BallandoConLeStelle 3.080.000 25,73% - X Vai su X
Ascolti tv 8 ottobre: chi ha vinto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, i dati della prima serata - Su Rai1 è stata trasmessa una puntata del Commissario Montalbano e su Canale 5 c’è stato Io Canto Family. Segnala fanpage.it
Ascolti tv ieri (8 ottobre): il sorpasso di De Martino è realtà, Scotti superato e Montalbano affossa Michelle Hunziker - Il commissario Montalbano vince ancora la prima serata crescendo al 20,7% di share, Io Canto Family in calo, il debutto di Circo Massimo: tutti i dati Auditel ... Da libero.it