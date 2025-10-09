Asamoah ferito in campo | rischio paralisi per il nazionale del Togo VIDEO

Il calciatore, spinto da un avversario, ha sbattuto violentemente contro un tabellone pubblicitario a bordo campo L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Asamoah ferito in campo: rischio paralisi per il nazionale del Togo VIDEO

In questa notizia si parla di: asamoah - ferito

Asamoah si rompe il collo in partita, infortunio shock: "È a rischio paralisi". Cosa è successo - Il centrocampista togolese Samuel Asamoah ha subito un gravissimo infortunio durante una partita del campionato di seconda divisione cinese. Lo riporta tuttosport.com

Samuel Asamoah, rottura del collo e rischio paralisi: chi è il calciatore togolese che tiene in ansia la Cina - Samuel Asamoah, centrocampista togolese del Guangxi Pingguo (Cina), vittima di un grave incidente di gioco battendo la testa contro un cartellone pubblicitario. Come scrive sport.virgilio.it