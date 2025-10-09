Arturo Gatti Jr morto a 17 anni il figlio dell’ex campione del mondo di boxe
Il mondo della boxe è in lutto. Arturo Gatti Jr., figlio di Arturo Gatti, icona del pugilato e membro della Hall of Fame, è morto a soli 17 anni, come confermato mercoledì dalla World Boxing Association. “La Wba e il mondo della boxe piangono la scomparsa di Arturo Gatti Jr. Il suo viaggio era appena iniziato, ma il suo spirito continuerà a vivere, ora riunito al suo leggendario padre tra le stelle”, si legge nel comunicato dell’organizzazione riportato dal sito di Espn. Come il padre Gatti Jr. Stava per intraprendere la carriera di pugile. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arturo Jr (@arturogattijr) La notizia della morte dell’adolescente ha iniziato a circolare sui social media ed è stata confermata dall’allenatore di Gatti Jr. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: arturo - gatti
Arturo Gatti Jr è morto a 17 anni, la maledizione di famiglia continua: lutto nella boxe mondiale
Arturo Gatti jr morto a 17 anni: per le autorità si tratterebbe di possibile suicidio
Arturo Gatti Jr., figlio del campione di boxe, è morto a 17 anni: “Se n’è andato come il padre”
Arturo Gatti Jr è morto a 17 anni, la maledizione di famiglia continua dopo la morte del padre nel 2009: https://fanpa.ge/f88YI - facebook.com Vai su Facebook
Lutto nel mondo della boxe, morto a 17 anni il figlio di Arturo "Thunder" Gatti - canadese Arturo "Thunder" Gatti, è stato trovato morto a soli 17 anni in un appartamento in Messico. ilgiornale.it scrive
Morto Arturo Gatti Jr.: il figlio del leggendario pugile trovato senza vita in Messico - Il ragazzo è stato trovato morto in Messico. Da alphabetcity.it