Arturo Gatti Jr morto a 17 anni il figlio dell’ex campione del mondo di boxe

Lapresse.it | 9 ott 2025

Il mondo della boxe è in lutto. Arturo  Gatti  Jr., figlio di Arturo Gatti, icona del pugilato e membro della Hall of Fame, è morto a soli 17 anni, come confermato mercoledì dalla World Boxing Association. “La Wba e il mondo della boxe piangono la scomparsa di Arturo  Gatti  Jr. Il suo viaggio era appena iniziato, ma il suo spirito continuerà a vivere, ora riunito al suo leggendario padre tra le stelle”, si legge nel comunicato dell’organizzazione riportato dal sito di Espn. Come il padre  Gatti  Jr. Stava per intraprendere la carriera di pugile. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arturo Jr (@arturogattijr) La notizia della morte dell’adolescente ha iniziato a circolare sui social media ed è stata confermata dall’allenatore di Gatti Jr. 🔗 Leggi su Lapresse.it

