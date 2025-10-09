Arturo Gatti Jr figlio del campione di boxe è morto a 17 anni | Se n’è andato come il padre

Il mondo della boxe è in lutto per la morte di Arturo Gatti Jr., figlio del campione e Hall of Famer Arturo “Thunder” Gatti, scomparso nel 2009. Aveva soltanto 17 anni. La notizia è stata confermata dalla World Boxing Association e dal suo storico allenatore, Moe Latif, che sui social ha scritto: “Non è una voce, né uno scherzo. Arturo non c’è più. Vi prego di rispettare la privacy in questo momento così difficile.” Il ragazzo viveva in Messico con la madre, Amanda Rodrigues, vedova di Gatti Sr., e stava costruendo la sua carriera da pugile dilettante, con il sogno dichiarato di partecipare alle Olimpiadi prima di diventare professionista. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it

