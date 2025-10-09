Arte e vita tra Cartier Bresson e Sciascia | la fotografia di Scianna è cinema e letteratura

Quotidiano.net | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’immagine in movimento che racconta l’immagine ferma ha spesso qualcosa di necrofilo, stiamo in secondo piano rispetto alle occasioni di vita in cui invece sfioriamo o contempliamo una fotografia che ci sembra presente e afferrabile. Non è esente neanche il ponderoso lavoro di Wenders sul grande Salgado, una sorta di "formativo" faccia a faccia tra autore e spettatore sulla elaborazione sociale e artistica dei suoi capolavori. Be’, piccolo miracolo che lo allontana anche dalle biografie narrate da folle di "teste parlanti", questo doc di Roberto Andò è il resoconto di un prezioso incontro con uno dei più celebri italiani della storia della fotografia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

