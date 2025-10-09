Arriva Tim new music night’ prima serata in esclusiva su TimVision con Tiziano Ferro il 23 ottobre
Nasce ‘TIM New Music Night’, il nuovo format firmato TIM dedicato alla musica live e agli esclusivi party di release degli artisti più amati in Italia. Un’esperienza unica che porta i fan a contatto diretto con i protagonisti della scena musicale, in esclusiva su TimVision e, per alcuni fortunati clienti TIM, anche dal vivo. Primo appuntamento il 23 ottobre con uno degli artisti simbolo della musica italiana contemporanea: Tiziano Ferro. In una serata-evento a Milano, trasmessa su TimVision, il cantautore presenterà in anteprima, a poche ore dall’uscita sugli store prevista per il 24 ottobre, alcuni brani inediti del nuovo album ‘SONO UN GRANDE’. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
