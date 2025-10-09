Arriva Tim new music night’ prima serata in esclusiva su TimVision con Tiziano Ferro il 23 ottobre

Ilgiornale.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nasce ‘TIM New Music Night’, il nuovo format firmato TIM dedicato alla musica live e agli esclusivi party di release degli artisti più amati in Italia. Un’esperienza unica che porta i fan a contatto diretto con i protagonisti della scena musicale, in esclusiva su TimVision e, per alcuni fortunati clienti TIM, anche dal vivo. Primo appuntamento il 23 ottobre con uno degli artisti simbolo della musica italiana contemporanea: Tiziano Ferro. In una serata-evento a Milano, trasmessa su TimVision, il cantautore presenterà in anteprima, a poche ore dall’uscita sugli store prevista per il 24 ottobre, alcuni brani inediti del nuovo album ‘SONO UN GRANDE’. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

arriva tim new music night8217 prima serata in esclusiva su timvision con tiziano ferro il 23 ottobre

© Ilgiornale.it - Arriva "Tim new music night’, prima serata in esclusiva su TimVision con Tiziano Ferro il 23 ottobre

In questa notizia si parla di: arriva - music

Bam!! la black American music arriva a Foiano con la Jotc Open Orchestra

Arriva il Tremezzina Music Festival: jazz, ritmi cubani, suoni nordici e non solo sul Lago di Como

Tremezzina Music Festival, sul lago di Como arriva Jany McPherson

arriva tim new musicArriva "Tim new music night’, prima serata in esclusiva su TimVision con Tiziano Ferro il 23 ottobre - Nasce ‘TIM New Music Night’, il nuovo format firmato TIM dedicato alla musica live e agli esclusivi party di release degli artisti più amati in Italia ... Scrive ilgiornale.it

TIM * “NEW MUSIC NIGHT”: «CON TIZIANO FERRO IN PRIMA SERATA IN ESCLUSIVA SU “TIMVISION”, IL 23 OTTOBRE» - Nasce ‘TIM New Music Night’, il nuovo format firmato TIM dedicato alla musica live e agli esclusivi party di release degli artisti più amati in Italia. Secondo agenziagiornalisticaopinione.it

Cerca Video su questo argomento: Arriva Tim New Music