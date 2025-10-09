Arriva la prima Ferrari Elettrica | svelati i dettagli

Maranello (Modena), 9 ottobre 2025 - La Ferrari compie un passo storico verso il futuro: al Capital Markets Day 2025, la Casa di Maranello ha svelato la piattaforma tecnologica della sua prima vettura 100% elettrica, aprendo ufficialmente una nuova era nella storia del Cavallino Rampante. Il modello, frutto di anni di ricerca e sviluppo, rappresenta il punto d’incontro tra prestazioni estreme, innovazione e rispetto per l’ambiente. È la concretizzazione della filosofia di “neutralità tecnologica” del marchio, che integra motori endotermici, ibridi e ora anche propulsione a zero emissioni. Il progetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

