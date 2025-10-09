Arriva il 21 ottobre sciopero di 4 ore L’azienda | Disponibili a riaprire il tavolo

Ecodibergamo.it

LA MOBILITAZIONE. Tra i temi sollevati dai sindacati la rimodulazione dell’integrativo e un miglior rapporto tra vita privata e lavorativa. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

arriva il 21 ottobre sciopero di 4 ore l8217azienda disponibili a riaprire il tavolo

© Ecodibergamo.it - Arriva, il 21 ottobre sciopero di 4 ore. L’azienda: «Disponibili a riaprire il tavolo»

