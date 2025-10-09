Arriva il 21 ottobre sciopero di 4 ore L’azienda | Disponibili a riaprire il tavolo
LA MOBILITAZIONE. Tra i temi sollevati dai sindacati la rimodulazione dell’integrativo e un miglior rapporto tra vita privata e lavorativa. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: arriva - ottobre
Gubbio, a ottobre arriva il festival Ciccia
Arriva Rumore, il festival di Fanpage: ci vediamo il 4 e 5 ottobre a Roma
Riftbound: il gioco di carte targato Riot arriva il 31 ottobre – e sì, ci sono anche Jinx e Master Yi
Da lunedì 13 a mercoledì 15 ottobre arriva nelle sale italiane il restauro di #StradePerdute, parte della rassegna "The Big Dreamer. Il cinema di David Lynch", in collaborazione con Cineteca di Bologna. Un film noir del XXI secolo. Una spirale di identità frantu - facebook.com Vai su Facebook
Arriva, il 21 ottobre sciopero di 4 ore. L’azienda: «Disponibili a riaprire il tavolo» - L’azienda: «Disponibili a riaprire il tavolo nel rispetto delle regole». ecodibergamo.it scrive
“Comportamenti inaccettabili da parte di Arriva Italia”: il 21 ottobre sciopero di 4 ore - “Un mese di agitazione sindacale non è servito a smuovere l’azienda verso un punto di mediazione, ha continuato anzi a rigettare ogni proposta che arrivava”. Scrive bergamonews.it