Colpo di scena in panchina in vista del prossimo match contro i nerazzurri: l’addio è già stato annunciato Sono ormai mesi che i l nome di Thiago Motta circola, con insistenza, per diversi club, tanto in Serie A quanto all’estero. Ed è altrettanto vero che l’ex tecnico della Juventus rimane in attesa della proposta giusta per tornare ad allenare. (Ansafoto) – Calciomercato.it Il rocambolesco addio ai bianconeri, lo scorso marzo, ha segnato un cambio di marcia per la Juve che con la conferma di Igor Tudor in panchina ha dato continuità al progetto tecnico che ha riportato la Vecchia Signora in Champions League. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Arriva al posto di Thiago Motta: addio choc prima dell'Inter