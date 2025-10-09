Arriva al posto di Thiago Motta | addio choc prima dell’Inter

Calciomercato.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Colpo di scena in panchina in vista del prossimo match contro i nerazzurri: l’addio è già stato annunciato Sono ormai mesi che i l nome di Thiago Motta circola, con insistenza, per diversi club, tanto in Serie A quanto all’estero. Ed è altrettanto vero che l’ex tecnico della Juventus rimane in attesa della proposta giusta per tornare ad allenare. (Ansafoto) – Calciomercato.it Il rocambolesco addio ai bianconeri, lo scorso marzo, ha segnato un cambio di marcia per la Juve che con la conferma di Igor Tudor in panchina ha dato continuità al progetto tecnico che ha riportato la Vecchia Signora in Champions League. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

arriva al posto di thiago motta addio choc prima dell8217inter

© Calciomercato.it - Arriva al posto di Thiago Motta: addio choc prima dell’Inter

In questa notizia si parla di: arriva - posto

Un Posto al Sole, anticipazioni all’8 agosto: Clara arriva a Napoli

Carlo Conti dice addio a un suo programma e al suo posto arriva un altro conduttore amatissimo: ecco chi

Inter, il nuovo difensore dalla Serie A: arriva al posto di Pavard

arriva posto thiago mottaArriva al posto di Thiago Motta: addio choc prima dell’Inter - Sono ormai mesi che i l nome di Thiago Motta circola, con insistenza, per diversi club, tanto in Serie A quanto all’estero. Segnala calciomercato.it

arriva posto thiago mottaLascia la panchina prima dell’Inter: firma al posto di Thiago Motta - Nel calcio come nella vita, però, tutto il mondo è paese e anche in club insospettabili il cambio della guardia in panchina è di stringente attualità. Scrive asromalive.it

Cerca Video su questo argomento: Arriva Posto Thiago Motta