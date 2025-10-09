Arriva al posto di Thiago Motta | addio choc prima dell’Inter
Colpo di scena in panchina in vista del prossimo match contro i nerazzurri: l’addio è già stato annunciato Sono ormai mesi che i l nome di Thiago Motta circola, con insistenza, per diversi club, tanto in Serie A quanto all’estero. Ed è altrettanto vero che l’ex tecnico della Juventus rimane in attesa della proposta giusta per tornare ad allenare. (Ansafoto) – Calciomercato.it Il rocambolesco addio ai bianconeri, lo scorso marzo, ha segnato un cambio di marcia per la Juve che con la conferma di Igor Tudor in panchina ha dato continuità al progetto tecnico che ha riportato la Vecchia Signora in Champions League. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: arriva - posto
Un Posto al Sole, anticipazioni all’8 agosto: Clara arriva a Napoli
Carlo Conti dice addio a un suo programma e al suo posto arriva un altro conduttore amatissimo: ecco chi
Inter, il nuovo difensore dalla Serie A: arriva al posto di Pavard
Anche "Un posto al sole" arriva al #PrixItalia2025, con una sorpresa per tutti i fan Andate e sbirciare su www.prixitalia.rai.it per scoprire di cosa si tratta e continuate a seguirci, vi diremo di più nei prossimi giorni #RaiPerNoi - facebook.com Vai su Facebook
Arriva al posto di Thiago Motta: addio choc prima dell’Inter - Sono ormai mesi che i l nome di Thiago Motta circola, con insistenza, per diversi club, tanto in Serie A quanto all’estero. Segnala calciomercato.it
Lascia la panchina prima dell’Inter: firma al posto di Thiago Motta - Nel calcio come nella vita, però, tutto il mondo è paese e anche in club insospettabili il cambio della guardia in panchina è di stringente attualità. Scrive asromalive.it