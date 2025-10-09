Arriva a Roma Moulin Rouge! Il Musical al nuovo Sistina Chapiteau
Roma, 9 ott. (askanews) - Arriva in Italia "Moulin Rouge! Il Musical", lo spettacolo ispirato al celebre film di Baz Luhrmann, diretto da Massimo Romeo Piparo, autore anche della traduzione dei dialoghi. Molte delle famose canzoni che compongono la colonna sonora sono in lingua originale, suonate dall'Orchestra dal vivo. Il musical, prodotto su licenza della casa produttrice australiana Global Creatures (nota per il successo internazionale di "Moulin Rouge! The Musical" a Broadway) è in scena dal 15 ottobre al Sistina Chapiteau, la nuova grande struttura teatrale di Roma. "Uno sforzo titanico quello compiuto per allestire questa prima versione italiana del più grande spettacolo internazionale del momento - ha spiegato Piparo - a cominciare dal triplo palcoscenico che si sviluppa su oltre 30 metri di ampiezza per 20 di profondità e che contiene ben due pedane girevoli concentriche". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Sebastiano Nicolì arriva nei teatri di Roma e Milano con il suo spettacolo "Se mi ghosti non vale"! 28 gennaio 2026 | Roma, Teatro Italia 2 febbraio 2026 | Milano, Teatro Martinitt Biglietti disponibili su https://buff.ly/VPMXH2n - X Vai su X
