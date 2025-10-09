Arrestato per tentato furto nelle auto il giorno dopo passeggia per strada | in manette per evasione dei domiciliari

Tenta il furto nella auto parcheggiate a Pian di Massiano, poi si scaglia contro gli agenti di Polizia e viene arrestato. Il giorno dopo la Polizia lo trova a passeggio in via Campo di Marte dopo essere evaso dai domiciliari.Gli agenti sono intervenuti a piazzale Umbria Jazz dove era stata. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

