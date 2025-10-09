arrestato per quattro bombe il riesame dispone la scarcerazione

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Tribunale del Riesame di Napoli ha disposto la revoca della misura degli arresti domiciliari nei confronti di Vincenzo Iannucci, ordinando la sua immediata liberazione e sostituendo la misura con l’obbligo di dimora. Iannucci era stato arrestato dai Carabinieri di Cerreto Sannita e inizialmente sottoposto alla custodia cautelare in carcere, in quanto ritenuto gravemente indiziato di aver illegalmente detenuto quattro bombe, giudicate micidiali e dotate di miccia d’innesco e detonatore con telecomando. All’esito dell’udienza di convalida, il Giudice per le indagini preliminari aveva poi attenuato la misura, disponendo per l’indagato i domiciliari con braccialetto elettronico, accogliendo solo in parte le richieste avanzate dal difensore, avvocato Antonio Leone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

