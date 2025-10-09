Arrestato Massimo Nicoletti il figlio del cassiere della banda della Magliana era latitante da luglio

Fine della latitanza. Massimo Nicoletti, figlio di Enrico, storico cassiere della Banda della Magliana, è stato arrestato. A scovarlo sono stati i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Trionfale. L'uomo, classe 1964, è stato trovato nella serata di ieri dai militari in un. 🔗 Leggi su Romatoday.it

arrestato massimo nicoletti figlioRoma, Massimo Nicoletti jr catturato dai carabinieri in un appartamento a Tor Tre Teste: era latitante da maggio - Uno dei figli del cassiere della Banda della Magliana, Enrico Nicoletti, si nascondeva a Roma dopo essere sfuggito all'arresto nel maggio scorso durante la seconda parte dell'operazione «Assedio» ... Riporta msn.com

