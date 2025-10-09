Arrestato l' uomo che ha ucciso l' ex moglie a Lettomanoppello era scappato a Turrivalignani dove ha sparato ancora

Sarebbe stato individuato e arrestato a Turrivalignani l'uomo che avrebbe ucciso con un colpo di pistola l'ex moglie a Lettomanoppello nel pomeriggio di giovedì 9 ottobre.L'uomo, di 70 anni e già noto alle forze dell'ordine, dopo aver sparato e ucciso l'ex moglie si sarebbe allontanato dal luogo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: arrestato - uomo

Montecorvino Rovella (SA), detenzione illegale di armi e munizioni: arrestato un uomo

Prende a pugni e rapina un uomo in un parco: fermato alla stazione Centrale e arrestato

Guglielmina, madre di due figli strangolata a Macherio: arrestato l’uomo che l’aveva perseguitata dal Perù all’Italia

Tentato furto a Castel Bolognese, arrestato un uomo - X Vai su X

Una piantagione di cannabis nelle pertinenze di casa: arrestato un uomo di Africo già ai domiciliari https://gazzettadelsud.it/?p=2111665 - facebook.com Vai su Facebook

Arrestato l’uomo che ha ucciso la moglie: uno dei figli trovato morto, l’altra gravemente ferita - L’uomo era fuggito con i due figli minorenni: il ragazzo di 15 anni è stato ritrovato morto in auto, mentre la figlia di 16 anni è rimasta gravemente ferita ed è ora ricoverata in ospedale. altarimini.it scrive

Ha ucciso un influencer religioso in Francia, arrestato ad Andria - La vittima è stata accoltellata alla gola il 10 settembre ... Scrive rainews.it