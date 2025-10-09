Arrestato il figlio del fotografo Rebuzzini | quali sono le accuse

La Polizia di Stato di Milano nelle scorse ore ha arrestato Filippo Rebuzzini, il 44enne figlio del fotografo Maurizio che è stato u cciso il 17 settembre scorso, all'età di 74 anni, per cause ancora da chiarire e sulle quali le indagini stanno facendo il loro corso. Le motivazioni per l'arresto. Avrebbe stalkerato e compiuto atti persecutori Filippo Rebuzzini nei confronti di un uomo che frequenta la donna di cui è innamorato e per questo motivo è finito in prigione. Gli agenti hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere su ordine del gip Mancini del Tribunale di Milano dal momento che il 44enne ha violato il divieto di avvicinamento, già disposto nei giorni scorsi, nei confronti di un uomo di 35 anni che lo ha denunciato la mattina stessa del giorno del ritrovamento del corpo del padre, privo di sensi nel ballatoio del proprio studio in via Zuretti a Milano e poi morto all'ospedale Fatebenefratelli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

