Arrestato il figlio del fotografo Rebuzzini | quali sono le accuse
La Polizia di Stato di Milano nelle scorse ore ha arrestato Filippo Rebuzzini, il 44enne figlio del fotografo Maurizio che è stato u cciso il 17 settembre scorso, all'età di 74 anni, per cause ancora da chiarire e sulle quali le indagini stanno facendo il loro corso. Le motivazioni per l'arresto. Avrebbe stalkerato e compiuto atti persecutori Filippo Rebuzzini nei confronti di un uomo che frequenta la donna di cui è innamorato e per questo motivo è finito in prigione. Gli agenti hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere su ordine del gip Mancini del Tribunale di Milano dal momento che il 44enne ha violato il divieto di avvicinamento, già disposto nei giorni scorsi, nei confronti di un uomo di 35 anni che lo ha denunciato la mattina stessa del giorno del ritrovamento del corpo del padre, privo di sensi nel ballatoio del proprio studio in via Zuretti a Milano e poi morto all'ospedale Fatebenefratelli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: arrestato - figlio
Si finge il figlio di un'87enne di Rieti e si fa pagare migliaia di euro di utenze domestiche, arrestato
"Suo figlio ha fatto un incidente", 15enne truffa una 90enne: arrestato mentre esce di casa con 2.500 euro e l'oro
Ares scova un chilo e mezzo di cocaina in una tappezzeria, arrestato il figlio del titolare dell'attività
Filippo Rebuzzini, arrestato il figlio del fotografo ucciso: un 35enne lo accusa per lesioni e atti persecutori - X Vai su X
Nascondeva la droga nel seggiolino del figlio, arrestato. Le altre notizie del giorno - facebook.com Vai su Facebook
Viola il divieto di avvicinarsi a un vicino, arrestato Filippo Rebuzzini: il figlio del fotografo trovato senza vita a Milano - Filippo Rebuzzini, figlio del fotografo milanese trovato senza vita lo scorso 17 settembre a Milano, è stato arrestato nella giornata di ieri, 8 ottobre ... Segnala fanpage.it
Arrestato il figlio del fotografo morto in circostanze misteriose - Filippo Rebuzzini, 44 anni, figlio di Maurizio, il critico e fotografo 71enne morto il 17 settembre (si indaga per omicidio) è stato fermato per aver violato ripetutamente il divieto di avvicinarsi a ... Da rainews.it