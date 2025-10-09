Arrestata per aver ucciso due figli dalle chat con il fidanzato il sospetto di un terzo neonato morto nel 2022
La Procura di Reggio Calabria ha indagato in stato di libertà per favoreggiamento personale anche il fidanzato della ragazza di 25 anni arrestata con l'accusa di aver soffocato i due figli appena partoriti, di averli avvolti in una coperta e nascosti in un armadio della sua abitazione. La 25enne potrebbe aver partorito e soppresso un terzo neonato nel 2022. Gli inquirenti ipotizzano che il fidanzato l'abbia aiutata o conoscesse le sue intenzioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: arrestata - aver
Ubriaca vaga per strada dopo aver violato il divieto di avvicinamento: arrestata
Chi è Ariane Pereira, arrestata per aver supportato la madre nell’omicidio del compagno Fabio Ravasio
Arrestata a Roma deputata brasiliana Carla Zambelli, condannata a 10 anni in Brasile per aver hackerato sistema informatico giudiziario
A Reggio Calabria, una donna è stata arrestata con l’accusa di aver ucciso i suoi due neonati, appena partoriti, e di averne nascosto i corpicini in un armadio. Indagato per favoreggiamento il fidanzato. #Tg1 Lorenzo Gottardo - X Vai su X
A Reggio Calabria, una donna è stata arrestata con l’accusa di aver ucciso i suoi due neonati, appena partoriti, e di averne nascosto i corpicini in un armadio. Indagato per favoreggiamento il fidanzato. #Tg1 Lorenzo Gottardo - facebook.com Vai su Facebook
Reggio Calabria, giovane madre arrestata per aver ucciso i suoi due figli appena nati - (LaPresse) Una giovane donna di Reggio Calabria è agli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, con l'accusa di duplice omicidio. Secondo msn.com
Shock a Reggio Calabria, giovane madre arrestata: avrebbe ucciso tre figli appena nati - La donna è accusata anche della soppressione di un terzo figlio partorito tre anni fa ... Scrive quicosenza.it