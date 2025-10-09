Arrestata per aver ucciso due figli dalle chat con il fidanzato il sospetto di un terzo neonato morto nel 2022

La Procura di Reggio Calabria ha indagato in stato di libertà per favoreggiamento personale anche il fidanzato della ragazza di 25 anni arrestata con l'accusa di aver soffocato i due figli appena partoriti, di averli avvolti in una coperta e nascosti in un armadio della sua abitazione. La 25enne potrebbe aver partorito e soppresso un terzo neonato nel 2022. Gli inquirenti ipotizzano che il fidanzato l'abbia aiutata o conoscesse le sue intenzioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it