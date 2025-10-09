Arrestata dopo il blocco del presidio pro-Pal | oggi l' udienza
Clima caldo a Bologna, dopo gli scontri della sera del 7 ottobre tra manifestanti e forze dell'ordinee l'interruzione di un presidio non autorizzato, con l'arresto di una ragazza di 22 anni. La giovane è ora in carcere e l'udienza di convalida è fissata per oggi, 9 ottobre. Il raduno, organizzato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Arrestata dopo il blocco del presidio pro-Pal: oggi l'udienza - La legale della giovane, detenuta, parla di "carosello incredibile con cariche continue" e contesta la gestione dell'ordine pubblico. Lo riporta bolognatoday.it
Oggi presidio davanti al carcere per l'attivista arrestata dopo gli scontri - La 22enne è stata fermata dopo gli scontri con la polizia e i disordini in occasione del presidio non autorizzato del 7 ottobre ... Da rainews.it