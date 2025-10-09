Armoniosamente la Chiesa di San Francesco accoglie il celebre organista Bilbao

Modenatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'inaugurazione in San Domenico, il festival ArmoniosaMente - Modena Organ Festival offre al suo pubblico un'esperienza davvero particolare: nella Chiesa di San Francesco, venerdì 10 alle 21 il maestro iberico Joxe Benantzi Bilbao, tra i maggiori organisti della scena internazionale, terrà. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: armoniosamente - chiesa

