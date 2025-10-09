Armi e filo spinato Il fronte blindato tra Polonia e Bielorussia

nostro inviato a Krynki La terza guerra mondiale potrebbe iniziare in un posto come Krynki, nell'estremo lembo orientale dalla Polonia: una piazza, un pugno di case dai tetti spioventi, per arrivarci una strada interminabile che attraversa chilometri di boschi. A due passi dal centro del paese c'è la frontiera con la Bielorussia: fino a cinque anni fa non era nemmeno segnata o quasi, passava tra i campi e tra gli alberi. Adesso a presidiarla è un muro d'acciaio alto cinque metri con una doppia palizzata di filo spinato, sensori, telecamere notturne, parallela a tutto il tracciato una striscia in terra battuta che consente di tenere traccia di eventuali attraversamenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Armi e filo spinato. Il fronte blindato tra Polonia e Bielorussia

In questa notizia si parla di: armi - filo

Fiumi di cocaina e armi da guerra, sgominate due bande in Sardegna: un filo lega l’inchiesta anche all'Ogliastra Per le tue segnalazioni [email protected] oppure WhatsApp al 379 137 4733 Rivedi l'edizione sul sito https://www.radiostellatortoli.it/stell - facebook.com Vai su Facebook

C’è un filo rosso tra il pregiudizio, l’esclusione, l’odio e infine la guerra. Le parole sono potenti e anticipano le armi. E' tempo di una nuova responsabilità. Il linguaggio della guerra: una riflessione di @Marco_europa su @Avvenire_Nei https://segidio.it/SQcT - X Vai su X

Armi e filo spinato. Il fronte blindato tra Polonia e Bielorussia - Sul lato bielorusso il confine è organizzato secondo il cosiddetto "Sistema", eredità della vecchia Unione Sovietica: una prima strada parallela alla frontiera, una zona di esclusione di 800 metri in ... Secondo ilgiornale.it

La variabile delle armi Usa su un fronte sempre più in difficoltà - Donald Trump non ha ancora palesato la sua strategia per forzare la tregua in Ucraina, a Kiev ritengono che non ne abbia ancora una, ma è certo che le armi saranno il perno di ogni trattativa. Secondo ilmanifesto.it