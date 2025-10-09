Armati di coltello stavano per fare una rapina in posta | arrestati prima di entrare

Milanotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avevano già i guanti neri indosso e si erano portati al seguito, in auto, un coltello. Ma non hanno fatto in tempo a entrare in azione perché prima che potessero mettere a segno una rapina all'ufficio postale, i carabinieri li hanno arrestati. Rapinatori arrestati prima di una rapina In manette. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

