Arma Letale | la spiegazione del finale del film

Arma Letale del 1987 rappresenta uno dei punti più alti della carriera di Richard Donner, già noto per la regia di Superman e di I Goonies. Con questo film, Donner esplora con sorprendente efficacia il genere buddy cop, fondendo azione, suspense e momenti di comicità, instaurando un equilibrio tra tensione narrativa e dinamiche personali tra i protagonisti. La sua regia riesce a rendere credibile il rapporto tra i due poliziotti protagonisti, creando una miscela che diventerà un modello per numerosi film d’azione successivi e contribuendo a ridefinire gli stereotipi del cinema poliziesco anni ’80. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

