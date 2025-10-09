Arket x Barbour è l’ennesima prova che il Barbour è la giacca di stagione

Ci sono alcune certezze nel guardaroba che non muoiono mai. E il Barbour è una di queste. Un collega di Vogue l'altro giorno, mi raccontava che ne possiede uno praticamente lacerato sulla manica appartenuto a suo nonno che puntualmente da ragazzo lui gli “rubava” per indossarlo, e che un Natale se l'è trovato impacchettato sotto l'albero, «Lo uso poco perché è davvero usurato», mi ha raccontato, «ma è lì nel mio armadio e lì rimarrà per sempre». Il Barbour è eterno. Lo sappiamo. Anche solo per quell'odore tremendo che un tempo lo caratterizzava, e che chi ha avuto la fortuna o sfortuna di incontrarlo se lo ricorderà a vita. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

