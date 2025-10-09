Argini rinforzati e aree di espansione
Argini rinforzati, nuove aree di espansione a monte di Imola e la realizzazione della cassa di laminazione prevista dal Piano di bacino a valle della città. Sono gli elementi principali della strategia regionale per la mitigazione del rischio idraulico lungo il fiume Santerno, presentata martedì in una partecipatissima assemblea pubblica a Sant’Agata sul Santerno, tra i comuni più colpiti dall’ alluvione del maggio 2023. All’incontro, oltre agli amministratori locali, erano presenti il presidente della Regione Michele de Pascale, la sottosegretaria con delega alla Protezione civile Manuela Rontini e i tecnici dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: argini - rinforzati
Argini rinforzati e aree di espansione - Argini rinforzati, nuove aree di espansione a monte di Imola e la realizzazione della cassa di laminazione prevista dal Piano di bacino a valle della città. Secondo ilrestodelcarlino.it
La Regione presenta a Sant'Agata il piano di mitigazione del rischio idraulico. Ultimati lavori per 6,1 milioni - La regione presenta a Sant'Agata il piano di mitigazione del rischio idraulico lungo il fiume. Scrive ravennaedintorni.it