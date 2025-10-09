argini rinforzati e aree di espansione

Argini rinforzati, nuove aree di espansione a monte di Imola e la realizzazione della cassa di laminazione prevista dal Piano di bacino a valle della città. Sono gli elementi principali della strategia regionale per la mitigazione del rischio idraulico lungo il fiume Santerno, presentata martedì in una partecipatissima assemblea pubblica a Sant’Agata sul Santerno, tra i comuni più colpiti dall’ alluvione del maggio 2023. All’incontro, oltre agli amministratori locali, erano presenti il presidente della Regione Michele de Pascale, la sottosegretaria con delega alla Protezione civile Manuela Rontini e i tecnici dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

