Argentina-Porto Rico cambia sede e giorno | non si giocherà a Chicago per motivi di sicurezza Trump lancia già un segnale in vista dei Mondiali 2026
“Se ritengo che una città non sia sicura, sposteremo le partite dei Mondiali da quel posto in un’altra città”. L’aveva dichiarato Donald Trump negli scorsi giorni a proposito della Coppa del Mondo 2026 che si giocherà tra Usa, Canada e Messico. E adesso lancia un primo segnale: Argentina-Porto Rico non si giocherà a Chicago per motivi di sicurezza. Si tratta di un’amichevole, non di un match importante – è vero – ma a Chicago negli ultimi giorni il governo americano di Trump ha deciso di inviare soldati della Guardia Nazionale per contrastare quella che, sostiene, essere una situazione di grave disordine pubblico viste le tante proteste contro le sue politiche sull’immigrazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
