Arezzo il derby Varela-Dell’Aquila Attacco col Gubbio senza Pattarello

È il grande tema, la domanda che suscita curiosità e preoccupazione: come si comporterà l’Arezzo senza Pattarello? Con il Gubbio è squalificato: mancheranno i suoi riferimenti tecnici e carismatici. Non potrebbe essere altrimenti: il tecnico amaranto Bucchi non ci aveva mai rinunciato, schierandolo sempre dal primo minuto. Domani, però, sarà obbligato a sostituirlo e questo, crediamo, è il grande dubbio della vigilia: dare una nuova chance da titolare a Varela, privandosi però di un grimaldello devastante per scardinare le difese avversarie a gara in corso, o concedere un’occasione dall’inizio, la prima, a Dell’Aquila, sostituto naturale del dieci per posizione in campo, piede forte e caratteristiche? Il portoghese ex Torres, già a quota tre reti, può giocare indistintamente in entrambe le fasce. 🔗 Leggi su Lanazione.it

