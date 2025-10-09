Area mercato con buche e senza servizi Comune corre ai ripari

Casertanews.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Piazza D'Armi e da risistemare. E' quanto approvato dal primo cittadino Adolfo Villani e la sua giunta che hanno approvato l'atto di indirizzo su proposta dell'assessore alle Attività Produttive Rosaria Nocerino. E' stato rilevato che l'area pubblica dove si svolge il mercato cittadino. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: area - mercato

"Trasformare l'area del mercato di Torrione in un parcheggio pomeridiano e serale": in centinaia aderiscono alla petizione

Marina di Camerota: i parcheggi Lentiscelle e area Mercato si pagano con Telepass

L'ambulante che esce dall'area del mercato col furgone e si becca una multa di oltre 5mila euro

Cerca Video su questo argomento: Area Mercato Buche Senza