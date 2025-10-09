Ardita grandi preparativi per il decimo anniversario Obiettivo 1000 iscritti

L'Ardita si conferma come un grande appuntamento per i ciclisti festeggiando nel 2026 la sua decima edizione, affiancata dall'ormai consolidata Arezzogravel, la cicloturistica per gravel, mountain bike ed e-bike, che ha già portato ad Arezzo 500 ciclisti da tutta Italia.“L’obiettivo - scrivono. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

