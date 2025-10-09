Ardea droga in casa | arrestata copia

Tor San Lorenzo, 9 ottobre 2025 – I carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo, in esecuzione di un decreto di perquisizione emesso dall’Autorità Giudiziaria di Velletri a carico di una 27enne residente ad Ardea, hanno controllato l’abitazione della donna, trovando e sequestrando 4 grammi di cocaina, 40 grammi di hashish, circa 200 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento, il taglio e la pesatura delle sostanze. Nella circostanza, è stato arrestato anche il compagno convivente, un 28enne residente anch’egli ad Ardea. Al termine degli accertamenti, entrambi sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

