È tutto pronto per una nuova stagione di eventi al Circolo Arci CRAL di San Vito al Tagliamento, che continua a essere un punto di riferimento culturale per la Provincia di Pordenone grazie a una programmazione variegata e per tutti i gusti, tra musica, teatro, incontri letterari e molto altro. L’estate 2025 ha animato il giardino del Circolo con momenti di socialità, musica e buon cibo, anticipando una stagione autunnale ricca di appuntamenti da non perdere. Sabato 11 ottobre si apriranno ufficialmente le porte con la tradizionale festa di tesseramento, un evento imperdibile per soci vecchi e nuovi. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Arci CRAL, al via una nuova stagione: sabato 11 ottobre live di DAVIDE TOFFOLO