Archivio di Stato il Pd presenta una mozione per evitare il trasferimento a Catania
Anche il Partito Democratico scende in campo per provare a evitare il trasferimento a Catania dell'Archivio di Stato. I consiglieri comunali dem infatti hanno proposto una mozione rivolta al Sindaco Federico Basile. L'intento è quello di impegnare il primo cittadino alla difesa e alla.
Archivio di Stato, trasferimento in bilico: petizione in corso
Musei in Campania, valzer di nomi: cambio alla direzione dell?Archivio di Stato
Ex Teti: sarà sede di rappresentanza dell'Archivio di Stato
Luis Garcia Montero visita l’archivio storico di Propaganda Fidei dove ha potuto esaminare alcuni documenti antichi per poi, incontrare gli studenti dell’Universita Urbaniana a cui è stato presentato il libro del Papa Francesco. - facebook.com Vai su Facebook
Archivio storico: Pd: “Pratiche edilizie nel caos” - “Fin dal 2021 abbiamo denunciato i problemi per accedere all’archivio storico del Comune per prendere visione delle pratiche edilizie” Arezzo, 8 maggio 2025 – “Da 5 anni sono grandi i disagi che ... Come scrive lanazione.it
Archivio di Stato, con InChiostro Verde valorizzati giardini - Un percorso innovativo di valorizzazione dei giardini dell'Archivio di Stato di Napoli: presentati i risultati del progetto "InChiostro Verde", promosso da Premio GreenCare con il sostegno della ... Segnala ansa.it