Archivio di Stato il Pd presenta una mozione per evitare il trasferimento a Catania

Anche il Partito Democratico scende in campo per provare a evitare il trasferimento a Catania dell'Archivio di Stato. I consiglieri comunali dem infatti hanno proposto una mozione rivolta al Sindaco Federico Basile. L'intento è quello di impegnare il primo cittadino alla difesa e alla.

