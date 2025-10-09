Archivio di Stato il Comune pronto a ospitare il patrimonio culturale
È indubbio che il tema dell’Archivio di Stato sia di grande interesse per l’intera città – dichiara il sindaco di Messina, Federico Basile –. Al di là delle competenze formali, che sappiamo appartenere al ministero della Cultura, riteniamo impensabile che un patrimonio così importante possa. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: archivio - stato
Archivio di Stato, trasferimento in bilico: petizione in corso
Musei in Campania, valzer di nomi: cambio alla direzione dell?Archivio di Stato
Ex Teti: sarà sede di rappresentanza dell'Archivio di Stato
Luis Garcia Montero visita l’archivio storico di Propaganda Fidei dove ha potuto esaminare alcuni documenti antichi per poi, incontrare gli studenti dell’Universita Urbaniana a cui è stato presentato il libro del Papa Francesco. - facebook.com Vai su Facebook
Accordo Comune di Rieti-Archivio di Stato: la prima collaborazione sui lucidi di Arduino Angelucci - Su proposta dell’assessore alla cultura Letizia Rosati, la Giunta del Comune di Rieti ha approvato lo schema “Accordo per l’Archivio” con l’Archivio di Stato di Rieti finalizzato alla ... Secondo ilmessaggero.it
L’archivio preunitario del Comune. Oggi la presentazione del volume - È questo il titolo del volume che sarà presentato oggi ... Lo riporta msn.com