Archiviata l' indagine sulla morte dell' orsa F32 in Trentino

La Procura della Repubblica di Trento ha disposto l’archiviazione dell’indagine relativa al decesso dell’orsa F32. L’esemplare di 9 anni era stato rinvenuto il 15 marzo scorso nei boschi della Bassa Val di Sole. Fino a questo momento l’informazione del ritrovamento e l’attività investigativa erano coperte da segreto istruttorio: il Nucleo operativo specialistico del Corpo forestale del. 🔗 Leggi su Feedpress.me

archiviata indagine morte orsaPAT * «ARCHIVIATA L’INDAGINE SUL RITROVAMENTO DELL’ORSA, CHIUSO IL CASO IN BASSA VAL DI SOLE» - La Procura della Repubblica di Trento ha disposto l'archiviazione dell'indagine relativa al decesso dell'orsa F32. Scrive agenziagiornalisticaopinione.it

