Arbovirus a Cuba Matanzas in allerta tra dengue e chikungunya

Matanzas vive settimane sospese tra timori e lavoro sul campo: ciò che appariva una "malattia misteriosa" ha preso contorni più precisi, legati a arbovirus in contemporanea circolazione. Tra febbre, dolori articolari e spossatezza, famiglie e sanitari misurano ogni giorno la tenuta di una comunità chiamata a reagire con pragmatismo. Un quadro che muta e impone .

In questa notizia si parla di: arbovirus - cuba

Il rebus della malattia misteriosa a Cuba: "Scenario complesso associato ad arbovirus" - Secondo le autorità alla Dengue endemica e alla circolazione di Oropouche si è aggiunta un'epidemia di Chikungunya, in corso attività intensa di risposta "Perdi l'appetito, perdi peso e forza alle man ... Si legge su msn.com

“Febbre e dolori atroci”: boom di ‘malattia misteriosa’, dietro ci sono tre arbovirus - A Cuba cresce la preoccupazione per una "malattia misteriosa": confermata la diffusione simultanea di più arbovirus. Si legge su newsmondo.it