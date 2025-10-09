Aragona l' appello di sindacati e Pastorale sociale | No al centro di compostaggio

Agrigentonotizie.it | 9 ott 2025

Cgil, Uil e l’ufficio Pastorale sociale e del Lavoro di Agrigento hanno scritto al sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino, chiedendo di non dare l’assenso alla variante urbanistica per la realizzazione di un nuovo impianto di compostaggio. “Aragona e i suoi cittadini già oggi sopportano odori. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

