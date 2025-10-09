Aquaman e il regno perduto | dove è stato girato? Le location del film!

Aquaman e il Regno Perduto vanta alcuni dei luoghi più belli mai apparsi nella storia del cinema, girato in location reali in tutto il mondo. Il film rappresenta l’ultimo capitolo del DCEU ( DC Extended Universe ), concludendo la saga cinematografica della DC in modo esplosivo e visivamente straordinario. Uscito nel 2023, Aquaman e il Regno Perduto è il sequel di Aquaman (2018), entrambi diretti dal visionario James Wan, che ha scelto una gamma di ambientazioni spettacolari per le riprese. Il film vede Jason Momoa nel ruolo di Aquaman (Arthur Curry), Patrick Wilson come suo fratellastro Orm, Amber Heard come la moglie Mera e Yahya Abdul-Mateen II nei panni del malvagio Black Manta. 🔗 Leggi su Cinefilos.it