Aprilia RSV4 X-GP sold out in 14 giorni | successo mondiale

(Adnkronos) – Quattordici giorni. Tanto è bastato alla Aprilia RSV4 X-GP per polverizzare ogni disponibilità: i soli 30 esemplari prodotti sono stati venduti in tempo record, a conferma dell’appeal esclusivo del brand “X” e della sua capacità di conquistare gli appassionati più esigenti. Presentata al Gran Premio di Catalunya, la RSV4 X-GP ha riscosso un successo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Aprilia Rsv4 X-Gp 2025: 238 Cv e aerodinamica da MotoGP, ma è per pochi

Aprilia, presentata a Barcellona la RSV4 X-GP, moto in edizione limitata. Rivola: “Un prodotto unico, per pochi” – Le foto

