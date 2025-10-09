Apre Afol lo sportello per trovare lavoro

Una città con 2mila 440 imprese attive, per un totale di 12mila 224 addetti; tra i settori produttivi più rappresentati c’è quello della logistica. In questo contesto si colloca l’apertura, a San Giuliano, di Afolmet Red Point, lo sportello di Afol (Agenzia per la formazione e il lavoro) pensato per favorire l’accesso al mondo del lavoro, l’incontro tra domanda e offerta, il reinserimento professionale. Ieri l’inaugurazione del nuovo spazio, nato dall’accordo col Comune in piazza Vittoria 2. Attivo da subito, il servizio garantisce una copertura di 30 ore settimanali, con la presenza di tre operatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

