Apre a Bagheria il nuovo pet store Conad

Palermotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inaugura a Bagheria, in via Città di Palermo 167 EF, un nuovo pet store Conad, che offre uno spazio interamente dedicato agli animali domestici, pensato per rispondere alle esigenze delle famiglie e dei loro amici a quattro zampe. Il pet store Conad offre un assortimento completo di prodotti per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

