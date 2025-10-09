Approvato il progetto per la riqualificazione di via Plaia | a San Cristoforo ci sarà anche un nuovo skate park

La giunta comunale di Catania ha approvato il progetto esecutivo relativo alla riqualificazione di via Plaia. Si tratta di un intervento cardine del Piano straordinario di rigenerazione urbana del quartiere San Cristoforo, finanziato dal Governo nazionale nell’ambito del cosiddetto Decreto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

