Approvati tre atti di indirizzo in consiglio comunale Zicari Dc | Finalmente un dialogo costruttivo

Agrigentonotizie.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Finalmente un dialogo costruttivo in consiglio comunale”, ha commentato la consigliera comunale della Democrazia Cristiana, Roberta Zicari, dopo la seduta in cui l’aula ha approvato all’unanimità due atti di indirizzo a sua firma e uno della prima commissione, presieduta dalla consigliera Nobile. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

