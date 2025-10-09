Appoggiò il clan Amato ma l’accusa per l’ex sindaco non regge neanche in Appello

SCORRANO - Si conclude con una doppia assoluzione la vicenda giudiziaria che ha visto protagonista Guido Nicola Stefanelli, già sindaco di Scorrano. Ieri, la Corte d’Appello ha confermato il verdetto di primo grado: “Il fatto non sussiste”.L’ex primo cittadino era accusato di concorso esterno in. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

