Applausi per Gisèle Pelicot dopo la condanna di uno degli stupratori
Nimes, 9 ott. (askanews) - Un anno in più di carcere all'uomo che ha fatto ricorso contro la condanna per lo stupro di Gisèle Pelicot: lo ha deciso la Corte d'appello di Nimes, nel Sud della Francia. All'uscita dall'aula la folla ha applaudito e sostenuto la donna che ha avuto il coraggio di denunciare gli atroci abusi subiti. Husamettin Dogan, 44 anni, di origini turche, si era dichiarato innocente, nonostante le immagini video mostrate in tribunale che lo ritraevano mentre penetrava Gisèle Pelicot immobile. La sua condanna a 9 anni in primo grado è stata ora innalzata di un anno, a 10 anni. L'accusa aveva chiesto una pena di 12 anni di reclusione per Dogan, il quale sosteneva di essere stato "vittima" di Dominique Pelicot. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
