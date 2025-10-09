Applausi a Trento c' è De Giorgi | i segreti dell' Italia mondiale E Zaytsev | Non vi libererete di me
Il ct campione del mondo presente all'evento condotto da Matteo Piano all'Auditorium Santa Chiara: con lui anche Sbertoli e Lavia. E Zaytzev, a 37 anni, riparte da Cuneo: "Non vi libererete facilmente di me". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: applausi - trento
Giana Erminio-Trento 0-2. Gialloblù da applausi: gol e highlights?
