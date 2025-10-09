Appicca incendio vicino al Parco dei Camaldoli | nonno piromane finisce nei guai

I carabinieri di Napoli hanno fermato un 70enne di Mugnano. A pochi passi dal castagneto dei Camaldoli, l’anziano stava bruciando un cumulo di rifiuti. Le fiamme, già alte e prossime ad essere fuori controllo, sono state immediatamente estinte grazie all'intervento dei vigili del fuoco.Nelle. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

