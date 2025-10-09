Appello urgente per salvare dall'estinzione il piccolo dodo delle Samoa

Il manumea, conosciuto anche come “piccolo dodo” e simbolo delle Samoa, è un uccello di cui sappiamo pochissimo ed è sull’orlo dell’estinzione. Non sappiamo nemmeno quanti ne siano rimasti con esattezza e gli esperti chiedono fondi urgenti per salvare una delle specie più uniche e misteriose del Pacifico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

