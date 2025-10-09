Appello urgente per salvare dall'estinzione il piccolo dodo delle Samoa
Il manumea, conosciuto anche come “piccolo dodo” e simbolo delle Samoa, è un uccello di cui sappiamo pochissimo ed è sull’orlo dell’estinzione. Non sappiamo nemmeno quanti ne siano rimasti con esattezza e gli esperti chiedono fondi urgenti per salvare una delle specie più uniche e misteriose del Pacifico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: appello - urgente
Gaza allo stremo: “La fame vive con noi”. L’appello urgente di ActionAid
Mancanza di pattuglie e controlli: appello urgente per assunzioni nella Polizia locale
San Luca, urgente la riapertura del campo di calcio: l'appello del vescovo Oliva
Medico laureato a Siena detenuto in Israele: L'appello urgente del Rettore Di Pietra - facebook.com Vai su Facebook
Appello urgente dal Madagascar - - X Vai su X
Richiesta di aiuto umanitario per Gaza e giustizia per i sequestrati: Appello urgente al Parlamento Europeo - Il Parlamento Europeo lancia un appello urgente per affrontare la crisi umanitaria a Gaza e garantire giustizia per le persone sequestrate. Come scrive notizie.it
Nuovo appello di Helen Mirren, salvare gli ulivi dalla Xylella - "Dopo più di 10 anni ancora non si è riusciti a trovare una vera soluzione per la diffusione della Xylella che attacca gli ulivi. Segnala ansa.it