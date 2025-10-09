Aperitivo a Campolieto | enogastronomia musica e solidarietà alle pendici del Vesuvio
Un viaggio nella storia, nel gusto, negli odori e nei sapori della nostra terra, nella splendida cornice di Villa Campolieto. “Aperitivo a Campolieto” è l’appuntamento che si terrà sabato 11 ottobre (18.00-1.00), che verrà guidato da esperti sommelier e dalle sonorità jazz, pop e soul di Nick The Nightfly 5tet, che ha suonato nei più importanti club e festival italiani, collaborando con artisti del calibro di Andrea Bocelli. A seguire dj set affidato a Irene Ferrara. Un quadro intessuto dal divertimento ma anche dall’inclusione, grazie alla partnership con la cooperativa ‘Un fiore per la vita’, che realizzerà un buffet preparato da giovani con disabilità, che offrirà momenti di intrattenimento pensati per coinvolgere tutti i presenti, lungo il solco della solidarietà. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
‘Aperitivo a Campolieto’: storia, enogastronomia, musica e solidarietà alle pendici del Vesuvio
Sabato Aperitivo a Villa Campolieto Sabato 11 Ottobre, dalle 18:00 all’1:00 Un viaggio tra gusto e musica con: Nick The Nightfly 5tet live DJset Irene Ferrara Degustazioni guidate con i migliori vini delle cantine vesuviane ?Mostra Dall’uovo alle Mele - facebook.com Vai su Facebook
