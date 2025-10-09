Aosta scomparsa una donna di 54 anni | non parla italiano e cammina con difficoltà
Sono in corso a Gignod (Aosta) le ricerche di una donna albanese di 54 anni scomparsa ieri pomeriggio dopo essersi allontanata senza telefono né effetti personali. Mobilitati Vigili del Fuoco, Protezione civile e Soccorso Alpino. Chi l’avesse vista contatti il 112. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sedicenne scomparsa a Gignod in Valle d’Aosta. La madre: “Si è allontanata dopo una lite con due amici”
Da oggi il nuovo nido d'infanzia del quartiere Dora è intitolato a Maria Bonino, pediatra scomparsa prematuramente già in sevizio nel nosocomio aostano che aveva dedicato la sua vita alla cura dei bambini in diverse regioni dell'Africa. - facebook.com Vai su Facebook
