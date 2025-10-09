Aosta scomparsa una donna di 54 anni | non parla italiano e cammina con difficoltà

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono in corso a Gignod (Aosta) le ricerche di una donna albanese di 54 anni scomparsa ieri pomeriggio dopo essersi allontanata senza telefono né effetti personali. Mobilitati Vigili del Fuoco, Protezione civile e Soccorso Alpino. Chi l’avesse vista contatti il 112. 🔗 Leggi su Fanpage.it

